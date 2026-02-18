Influenza in aumento i vaccini somministrati nelle farmacie

Le farmacie italiane hanno aumentato le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate, contribuendo a tutelare più cittadini. La campagna si avvicina alla fine, il 28 febbraio, e in molte regioni il numero di persone che si sono vaccinate nelle farmacie supera le aspettative. Un esempio concreto è la regione Lombardia, dove le prenotazioni sono cresciute del 20% rispetto all’anno scorso.

In provincia di Palermo inoculate 6.030 dosi rispetto alle 5.500 circa della scorsa stagione invernale. Il presidente di Federfarma: "La nostra rete svolge un ruolo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale" La campagna antinfluenzale si concluderà il prossimo 28 febbraio con un forte contributo delle farmacie alla copertura vaccinale della popolazione in tutte le regioni italiane. In Sicilia, in particolare, nelle farmacie sono state inoculate 16.542 dosi, con un incremento del 45% rispetto alle 11.340 raggiunte nella campagna conclusasi a febbraio 2025. La quota maggioritaria di vaccini è stata utilizzata nelle farmacie di Palermo e provincia, dove i cittadini immunizzati sono stati 6.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Influenza K, casi in aumento anche in Italia: il virus e l'efficacia dei vaccini Influ Day, centinaia di vaccini somministrati tra piazza Castelnuovo e lo stadioInflu Day, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, ha portato i servizi di vaccinazione direttamente nei luoghi simbolo della città, come piazza Castelnuovo e lo stadio Barbera. Campagna antinfluenzale 2026: vaccinazioni disponibili fino a fine febbraio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Influenza, in aumento i vaccini somministrati nelle farmacie; Influenza, esperti: Contagi in calo, ma attenzione a colpi di coda; Influenza, casi in aumento. La Regione invita a vaccinarsi; Influenza. Federfarma: Dati confermano ruolo decisivo delle farmacie nella campagna vaccinale. Veneto. Influenza ancora in aumento, già 195mila i colpitiE’ ancora in aumento il tasso d’incidenza dell’influenza stagionale in Veneto, che ha raggiunto 91,2 casi per diecimila abitanti e che, dal suo inizio ha già messo a letto 195 mila persone, delle ... quotidianosanita.it Influenza. Federfarma: Dati confermano ruolo decisivo delle farmacie nella campagna vaccinaleVaccinazioni antinfluenzali in farmacia: dati in aumento in tutte le Regioni censite da Federfarma. In Lombardia 55mila somministrazioni in più. In Calabria e Campania aumenti superiori al 50%. quotidianosanita.it Influenza, in provincia dell’Aquila si registra un aumento delle vaccinazioni degli over 65, soprattutto in quest’ultima fase di campagna antinfluenzale. I medici: “Il vaccino è sicuro, auspichiamo un’adesione più convinta” Asl 1 - Avezzano Sulmona L'Aquila facebook Prendere il raffreddore aumenta le probabilità di avere anche l'influenza Cosa dice la scienza x.com