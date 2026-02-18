infinix note 60 serie con audio jbl e raffreddamento a camera di vapore

Infinix ha annunciato la serie Note 60, a causa della crescente richiesta di smartphone potenti e con ottime qualità audio. La linea comprende i modelli Note 60 e Note 60 Pro, dotati di un audio migliorato grazie alla collaborazione con JBL. Entrambi i dispositivi integrano un sistema di raffreddamento a camera di vapore, che aiuta a mantenere le prestazioni durante sessioni di gioco o multitasking intenso. Questi smartphone si rivolgono a chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo di uso quotidiano. La presentazione ufficiale si è svolta questa settimana.

la serie infinix note 60 è stata resa ufficiale, comprendendo i modelli note 60 e note 60 pro. entrambi i dispositivi emergono per l’audio tuned by JBL e per sistemi di raffreddamento spray a camera di vapore, pensati per gestire carichi intensi come gaming e multitasking. il modello pro offre prestazioni superiori grazie a una piattaforma di fascia media-alta, mentre la versione base adotta una configurazione altrettanto valida per l’uso quotidiano. le presentazioni evidenziano differenze chiave tra i due dispositivi e dettagli sulla disponibilità sul mercato. prestazioni e chipset. la versione pro integra lo snapdragon 7s gen 4, assicurando prestazioni di livello elevato per multitasking e giochi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

