indagano altri poliziotti

Un fatto grave si è verificato a Milano: un marocchino, accusato di spaccio, è morto dopo un controllo di polizia. Oltre all’agente che ha aperto il fuoco, altri quattro agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati. La loro posizione riguarda presunti compiti di favoreggiamento e mancato intervento immediato. Sono in corso verifiche per chiarire il ruolo di ciascuno nel tragico episodio.

Svolta sulla morte del marocchino pusher a Milano. Oltre all’agente che ha sparato al clandestino durante un controllo antidroga, anche quattro colleghi sono inquisiti per favoreggiamento e omissione di soccorso. I violenti di Askatasuna invece sono sereni. L’inchiesta sulla morte del pusher marocchino Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo si allarga. Al centro non c’è più soltanto lo sparo, ma ciò che è stato riferito nelle ore immediatamente successive all’intervento. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati quattro poliziotti, contestando la ricostruzione dei fatti fornita a caldo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il pusher li minaccia, ma indagano i poliziottiUn pusher ha minacciato dei giovani, e ora la polizia indaga sulla morte di un 28enne a Rogoredo.

Omicidio Mansouri, altri quattro poliziotti indagati a MilanoLa Procura di Milano ha avviato un’indagine sui quattro poliziotti coinvolti nell’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio durante un controllo antidroga a Rogoredo.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne

