indagano altri poliziotti

Un fatto grave si è verificato a Milano: un marocchino, accusato di spaccio, è morto dopo un controllo di polizia. Oltre all’agente che ha aperto il fuoco, altri quattro agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati. La loro posizione riguarda presunti compiti di favoreggiamento e mancato intervento immediato. Sono in corso verifiche per chiarire il ruolo di ciascuno nel tragico episodio.
Svolta sulla morte del marocchino pusher a Milano. Oltre all’agente che ha sparato al clandestino durante un controllo antidroga, anche quattro colleghi sono inquisiti per favoreggiamento e omissione di soccorso. I violenti di Askatasuna invece sono sereni. L’inchiesta sulla morte del pusher marocchino Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo si allarga. Al centro non c’è più soltanto lo sparo, ma ciò che è stato riferito nelle ore immediatamente successive all’intervento. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati quattro poliziotti, contestando la ricostruzione dei fatti fornita a caldo. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'indagine sulla sparatoria il 26 gennaio nel bosco della droga. La ricostruzione di quanto è successo ha portato a configurare nuove ipotesi di reato
L'accusa è di favoreggiamento e omissione di soccorso. L'uomo era stato ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio
