Incontro tra Ausl e sindaci dalla Valtiberina

I sindaci della Valtiberina si sono riuniti con i rappresentanti dell’Ausl a Sansepolcro, dopo che sono emerse preoccupazioni sui servizi sanitari nelle zone di confine. La discussione si è concentrata su come migliorare le visite mediche e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. Durante l’incontro, sono stati presentati alcuni progetti per potenziare le strutture locali e garantire un’assistenza più rapida.

Nei giorni scorsi a Sansepolcro, si è tenuto un importante incontro tra i sindaci della Valtiberina e la direzione dell’Ausl. Tema della riunione è stata la riorganizzazione dei servizi sanitari: i dipartimenti sanitari ed amministrativi, gli ospedali e il territorio sono interessati da un profondo cambiamento, non solo per la creazione di nuove strutture, ma anche per le innovazioni che riguardano i processi di cura, legata all’informatizzazione e alle nuove tecnologie. Il dottor Torre ha poi illustrato ai sindaci le più importanti novità che riguardano la sanità territoriale della Valtiberina: a Sansepolcro, presso l’ospedale di Zona, è prevista la realizzazione della cosiddetta “Casa della Comunità hub”, finanziata con i fondi del Pnrr, che prenderà avvio entro la metà dell’anno corrente.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

