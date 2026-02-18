Incontro Milan-Camarda arriva l’annuncio sul futuro del giovane attaccante

Il Milan ha annunciato il futuro di Francesco Camarda, dopo averlo ceduto al Lecce in estate, perché il club vuole capire come sviluppare il talento del giovane attaccante. Durante l'incontro tra le due squadre, sono emersi dettagli sul suo percorso e sulle opportunità di ritorno in rossonero in futuro. Camarda, 19 anni, ha mostrato di avere ancora molte potenzialità e il Milan sta valutando le prossime mosse per il suo sviluppo.

Il futuro di Francesco Camarda è un punto focale in casa Milan in vista della prossima stagione con il giovane attaccante che è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri nonostante il passaggio al Lecce durante la scorsa estate. Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, prossimo dal compiere 18 anni. Passato in prestito al Lecce durante la sessione di calciomercato estiva, Francesco Camarda ha vissuto una prima parte di campionato non semplice per via dell'alternanza di Stulic, riuscendo a mettere a segno una sola rete. Francesco Camarda è rimasto a Lecce nonostante l'infortunio alla spalla e si appresta a terminare la stagione in salento per poi rientrare al Milan. A fine stagione, riporta Matteo Moretto, ci sarà un incontro per il futuro. Da capire se il Milan valuterà offerte con prestiti oppure anche a titolo definitivo.