Inclusione scolastica Cottini ai docenti di sostegno | Bisogna anche saper dire di no quando tutto viene scaricato su di te INTERVISTA
Il corpo docente di sostegno si trova sotto pressione, perché spesso si chiede a loro di coprire tutte le esigenze degli studenti, anche quando le risorse sono insufficienti. Cottini ha spiegato che bisogna imparare a dire di no, soprattutto quando il carico di lavoro diventa troppo pesante. Durante un'intervista, ha sottolineato come in molte scuole si scarichi sui docenti di sostegno tutto il peso dell’inclusione, lasciando pochi margini di manovra. Un esempio concreto è la mancanza di personale che costringe gli insegnanti a svolgere più mansioni di quante ne possano gestire.
L'inclusione è un principio centrale della scuola italiana, ma la sua applicazione concreta è ancora disomogenea. Lo afferma Lucio Cottini, docente di Didattica e pedagogia speciale all'Università di Urbino, intervistato da Orizzonte Scuola. Pur essendo un modello riconosciuto anche a livello internazionale, quello italiano presenta ritardi attuativi e criticità organizzative che ne riducono l'efficacia nella pratica quotidiana.
"Ai docenti chiediamo di andare oltre la routine": in Alto Adige inclusione e sostegno come scelta strutturale
