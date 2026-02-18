Inclusione scolastica Cottini ai docenti di sostegno | Bisogna anche saper dire di no quando tutto viene scaricato su di te INTERVISTA

Il corpo docente di sostegno si trova sotto pressione, perché spesso si chiede a loro di coprire tutte le esigenze degli studenti, anche quando le risorse sono insufficienti. Cottini ha spiegato che bisogna imparare a dire di no, soprattutto quando il carico di lavoro diventa troppo pesante. Durante un'intervista, ha sottolineato come in molte scuole si scarichi sui docenti di sostegno tutto il peso dell’inclusione, lasciando pochi margini di manovra. Un esempio concreto è la mancanza di personale che costringe gli insegnanti a svolgere più mansioni di quante ne possano gestire.