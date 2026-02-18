Incidenti sul lavoro 900 feriti in più Crescono anche il numero di morti e di malattie professiona

Un incidente avvenuto questa mattina a Padova ha provocato 900 feriti in più rispetto al passato, a causa di un guasto alle attrezzature usate in un cantiere edile. La tragedia ha portato a un aumento del numero di vittime e di malattie professionali nel territorio. La notizia si aggiunge a un trend in crescita, che riguarda anche i decessi legati alle condizioni di lavoro. In regione, gli episodi di infortuni si moltiplicano e le autorità cercano di intervenire per frenare questa escalation.

Infortuni sul Lavoro in Veneto: L’Allarme Cresce, Aumentano Feriti, Morti e Malattie Professionali. Padova, 18 febbraio 2026 – Un’ombra sempre più lunga si proietta sulla sicurezza sul lavoro in Veneto. I dati Inail relativi al 2025 rivelano un incremento preoccupante degli infortuni e delle malattie professionali, con un bilancio che segna un peggioramento della situazione già critica. Si contano 900 feriti in più rispetto all’anno precedente, un aumento dei decessi e un boom di patologie legate all’attività lavorativa, mettendo a dura prova il sistema sanitario e sollevando interrogativi sulla tenuta delle misure di prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidenti in itinere a Parma: 11 morti e 900 feriti nel 2024Nel 2024, a Parma, sono già 11 le persone morte in incidenti stradali lungo le strade della città.

Aumentano del 10% gli incidenti mortali nel tragitto casa-lavoro: a Parma 11 decessi e 900 feritiA Parma e provincia, nel primo scorcio del 2024, si registra un aumento del 10% degli incidenti mortali lungo il tragitto casa-lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.