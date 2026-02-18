Incidenti sul lavoro 900 feriti in più Crescono anche il numero di morti e di malattie professiona
Infortuni sul Lavoro in Veneto: L’Allarme Cresce, Aumentano Feriti, Morti e Malattie Professionali. Padova, 18 febbraio 2026 – Un’ombra sempre più lunga si proietta sulla sicurezza sul lavoro in Veneto. I dati Inail relativi al 2025 rivelano un incremento preoccupante degli infortuni e delle malattie professionali, con un bilancio che segna un peggioramento della situazione già critica. Si contano 900 feriti in più rispetto all’anno precedente, un aumento dei decessi e un boom di patologie legate all’attività lavorativa, mettendo a dura prova il sistema sanitario e sollevando interrogativi sulla tenuta delle misure di prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Incidenti in itinere a Parma: 11 morti e 900 feriti nel 2024Nel 2024, a Parma, sono già 11 le persone morte in incidenti stradali lungo le strade della città.
Aumentano del 10% gli incidenti mortali nel tragitto casa-lavoro: a Parma 11 decessi e 900 feritiA Parma e provincia, nel primo scorcio del 2024, si registra un aumento del 10% degli incidenti mortali lungo il tragitto casa-lavoro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Incidenti sul lavoro, 900 feriti in più. Crescono anche il numero di morti e di malattie professionali. Il reportPADOVA - Il camionista che esce di strada mentre trasporta la merce e l’operaio che rimane schiacciato da una pressa durante il turno in fabbrica. L’agricoltore travolto dal ... ilgazzettino.it
In Puglia meno incidenti e morti sul lavoro: il report di Inail, sotto la lente l’edilizia e l’agricolturaIn Puglia diminuiscono gli incidenti e le morti sul lavoro: a rivelarlo sono i dati diffusi da INAIL e relativi all'ultimo anno: sotto la lente i settori dell'edilizia e dell'agricoltura, ancora tra i ... trmtv.it
