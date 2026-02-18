Un grave scontro tra due furgoni a Griante ha causato la chiusura totale della strada statale Regina, dopo che un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 9. La collisione tra i veicoli ha coinvolto tre uomini feriti gravemente, che sono stati soccorsi immediatamente da un’eliambulanza, due ambulanze e un’automedica. La strada, che collega Como a Menaggio, rimane chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e i soccorsi.

Griante (Como), 18 febbraio 2026 – L’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica. Sono i mezzi che questa mattina, poco prima delle 9 sono intervenuti sulla statale 340 Regina, all’altezza di Griante, per un violento incidente in cui sono rimasti coinvolti due furgoni, Tre i feriti, tutti uomini. Sul posto i carabinieri di Menaggio, i Vigili del fuoco di Como e i soccorritori in forze. Per questo la statale è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni al chilometro 27,000 all'altezza di Tremezzina. Sul posto dell'incidente è presente il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente tra due furgoni a Griante: strada statale Regina chiusa in entrambe le direzioni

