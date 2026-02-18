Incidente sull' Appia ciclista investito | il conducente scappa ma poi si consegna

Un ciclista è stato investito sull’Appia, a Cisterna, quando un’auto lo ha urtato e poi è fuggita senza aiutare. La vettura ha colpito il ciclista mentre pedalava lungo la strada, senza rallentare. Dopo l’incidente, il conducente ha proseguito la corsa senza fermarsi, lasciando il ferito a terra. Passanti e testimoni hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati poco dopo. La polizia ha rintracciato l’automobilista e lo ha fatto consegnare alle forze dell’ordine. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

E' stato travolto da un'auto mentre percorreva l'Appia, sul territorio di Cisterna, in sella alla sua bicicletta e dopo l'impatto il conducente ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio, sul territorio di Cisterna e l'uomo investito è un 40enne di nazionalità indiana, rimasto ferito. Dopo la richiesta di soccorso, il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Mentre i militari erano intenti in queste operazioni, il conducente si è presentato spontaneamente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Incidente sull'Appia, ciclista investito: il condente scappa ma poi si consegnaUn incidente sull'Appia a Cisterna ha coinvolto un ciclista investito da un’auto, che poi si è allontanata senza fermarsi. Leggi anche: Incidente a Cuorgnè: ciclista di 78 anni investito da un’auto, il conducente non si ferma per i soccorsi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paura sulla Nazionale, giovane in bici travolto da un'auto. Ciclista travolto sull’Appia, automobilista fugge e poi si costituiscePaura a Cisterna di Latina per un investimento avvenuto lungo via Appia. Un uomo di 38 anni, residente in provincia di Roma, è stato denunciato dai ... h24notizie.com Cisterna, ciclista investito sull’Appia: 38enne denunciato per omissione di soccorsoIl 40enne, cittadino indiano senza fissa dimora, è stato soccorso dal 118 e trasportato al Goretti. L’automobilista si era allontanato in preda al panico per poi fare ritorno poco dopo ... latinaoggi.eu Tragico incidente sulle montagne della Georgia: morto un ragazzo di Torino facebook