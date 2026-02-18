Incidente sull' Appia ciclista investito | il conducente scappa ma poi si consegna

Un ciclista è stato investito sull'Appia a Cisterna da un’auto che non si è fermata. L’incidente è avvenuto mentre pedalava lungo la strada principale, poco prima di un incrocio trafficato. Dopo averlo urtato, il conducente ha proseguito la corsa senza fermarsi. Qualche ora dopo, ha consegnato spontaneamente la vettura alle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause del sinistro. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare.

E' stato travolto da un'auto mentre percorreva l'Appia, sul territorio di Cisterna, in sella alla sua bicicletta e dopo l'impatto il conducente ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio, sul territorio di Cisterna e l'uomo investito è un 40enne di nazionalità indiana, rimasto ferito. Dopo la richiesta di soccorso, il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Mentre i militari erano intenti in queste operazioni, il conducente si è presentato spontaneamente.