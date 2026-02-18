Incidente mortale il prof D' Angelo rischia 20 anni di carcere I legali | Lui è innocente

Il professor D'Angelo rischia fino a 20 anni di carcere dopo un incidente mortale che ha coinvolto il suo veicolo, provocando la morte di una persona. I suoi avvocati affermano che lui è innocente e chiedono di valutare i fatti secondo la legge, senza lasciarsi influenzare dal dolore. La polizia ha già raccolto testimonianze e analizzato i dati del crash, ma il processo è appena iniziato.

“Le responsabilità vanno accertate in base alla legge, non in base all'emozione e al dolore, perché altrimenti potremmo provocare un altro dramma umano con la condanna al carcere di un uomo innocente”. Con queste parole l’avv. Fabio Maria Galiani, coordinatore del pool difensivo di Michele D'Angelo, docente di Biologia del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università dell’Aquila, già sottoposto a una carcerazione preventiva in Albania per 76 giorni, lunedì 16 febbraio ha aperto la conferenza stampa presso il Vh Eurostar Tirana Hotel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it La storia di Kerstin, ‘abbandonata’ dal fidanzato nella tempesta a -20 gradi e morta assiderata in vetta: “Omicidio colposo”, lui rischia 3 anni di carcereLa tragica vicenda di Kerstin, abbandonata dal suo fidanzato in condizioni estreme, ha portato alla sua morte per assideramento sulla vetta, a temperature di -20 gradi. Hong Kong, altri 20 anni di carcere per Jimmy Lai e la famiglia tuona: ‘Per lui è condanna a morte’La decisione di condannare Jimmy Lai a 20 anni di carcere ha fatto scalpore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prof italiano arrestato in Albania, la difesa chiede una nuova perizia; Professore abruzzese accusato di omicidio stradale in Albania: la difesa chiede una perizia; Terribile incidente in autostrada: morto sul colpo il dottor Eros Zanotti - BresciaToday; PROF AQUILANO ACCUSATO DI OMICIDIO STRADALE IN ALBANIA: DIFESA CHIEDE UNA PERIZIA. Subito dopo l’incidente in cui perse la vita il 27enne, sui social comparvero centinaia di messaggi contro i militari dell'arma, accusati di aver causato l’incidente mortale. Le indagini esclusero il loro coinvolgimento nel sinistro facebook