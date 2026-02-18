Incentivi all’autoconsumo per le imprese del Sud | prorogata la scadenza
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha deciso di prorogare di quattro mesi la scadenza per le domande di incentivi all’autoconsumo nel Sud Italia. La misura mira a sostenere le imprese locali che vogliono installare pannelli fotovoltaici e sistemi termofotovoltaici. Questa estensione permette alle aziende di presentare le richieste fino a settembre, offrendo più tempo per accedere ai fondi del PNRR. La decisione coinvolge soprattutto le aziende che stanno ancora valutando di investire in energie rinnovabili.
Autoconsumo al Sud: Prorogati i Tempi per gli Incentivi PNRR, un’Opportunità per le Imprese. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha esteso di quattro mesi il termine per la presentazione delle domande di contributo relative all’autoconsumo fotovoltaico e termofotovoltaico, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 2021-2027. La decisione, comunicata il 18 febbraio 2026, mira a favorire l’adozione di energie da parte delle imprese del Mezzogiorno, superando le difficoltà iniziali riscontrate nell’accesso ai fondi. Un’Iniziativa Strategica per il Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu
