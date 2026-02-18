Incendio al Sannazaro Salvini | Priorità è recuperare risorse per restituirlo a Napoli

Matteo Salvini ha espresso la sua preoccupazione dopo l’incendio al teatro Sannazaro, causato da un guasto elettrico. Il ministro ha sottolineato che ora bisogna concentrarsi a trovare fondi per riparare i danni e riaprire il teatro il prima possibile. Il fuoco ha danneggiato alcune parti della struttura, lasciando senza spettacoli tanti artisti locali. Salvini ha anche annunciato che il governo lavorerà per garantire i fondi necessari al ripristino.

