Incendio al Sannazaro Lara Sansone | Io nata su questo palco per me è più di un figlio

Lara Sansone ha pianto davanti al teatro Sannazaro, che è stato colpito da un incendio, perché ha passato tutta la vita su quel palco. La donna, nata e cresciuta in quell’edificio, si sente come se fosse un figlio. La scena delle sue lacrime si è diffusa rapidamente sui social, diventando un’immagine rappresentativa di questa giornata.

Tutti l’hanno vista in lacrime, accanto al suo teatro in fiamme. Il suo volto segnato ha fatto il giro del web già dalle prime ore ed è diventato il simbolo di una giornata drammatica. Lara Sansone, 48 anni, attrice e produttrice, nipote di Luisa Conte e sua erede spirituale, al Sannazaro ci è nata e non in senso figurato. Lo ha praticato da piccolissima, osservando le gesta della sua gloriosa antenata. E dopo ha voluto seguirne i passi, legando per sempre la sua attività professionale al palco di via Chiaia: era il 1994 quando, alla morte della Conte, ha rilevato la gestione del teatro continuando a rinnovarne l’operato culturale, promuovendo spettacoli che uniscono tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

