Incendio al Sannazaro 60 sfollati | verifiche sulla staticità degli edifici

Un incendio scoppiato al Sannazaro ha costretto 60 persone a lasciare le proprie case. La causa sembra essere un corto circuito in un edificio storico. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando alcuni appartamenti e creando un grosso allarme tra gli abitanti. Le autorità stanno ora verificando la stabilità degli edifici circostanti, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme. La zona rimane sotto stretta sorveglianza, in attesa di ulteriori accertamenti sulle condizioni strutturali degli alloggi colpiti.

"Seguiamo con la massima attenzione l'evolversi della situazione al Sannazaro dopo il terribile incendio che ha colpito l'area. In queste ore, i Vigili del Fuoco sono impegnati in minuziosi sopralluoghi per verificare la staticità degli edifici e garantire che l'eventuale rientro nelle abitazioni avvenga in totale sicurezza. Al momento contiamo 60 cittadini sfollati, i quali hanno fortunatamente trovato tutti una sistemazione autonoma presso parenti o amici. Tuttavia, voglio rassicurare ogni singola persona coinvolta: i nostri Servizi Sociali sono attivi e monitorano la situazione costantemente.