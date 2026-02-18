Incarico in Anci per Chiara Frontini | è presidente della Commissione sport salute e giovani
Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, ha accettato l’incarico di presiedere la commissione nazionale di Anci dedicata a sport, salute e giovani. La nomina deriva dal suo impegno nel promuovere iniziative giovanili e migliorare i servizi sanitari nel suo territorio. Con questa nomina, Frontini avrà il ruolo di coordinare progetti e rappresentare le esigenze dei Comuni italiani in ambito di politiche giovanili.
La sindaca è entrata nella board dell'Associazione nazionale dei comuni italiani: "Un passo importante per Viterbo e per le aree interne, che si conferma come motore di idee e di azioni" La sindaca di Viterbo Chiara Frontini è stata nominata presidente della commissione permanente sport, salute, politiche giovanili e aree interne Anci nazionale. Con la nomina, risalente allo scorso 13 febbraio, la prima cittadina presiederà quindi i lavori della commissione in seno all'associazione nazionale dei comuni italiani. Soddisfatta Chiara Frontini: “Sono onorata di questa nomina. Questo importante incarico rappresenta un riconoscimento del contributo attivo e concreto che Viterbo e la sua comunità può offrire a livello nazionale, e un’opportunità unica per promuovere politiche che valorizzino il benessere, la coesione sociale e lo sviluppo delle aree interne del nostro paese, in linea e in continuità con le numerose iniziative già realizzate e in corso di realizzazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
