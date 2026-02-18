Incarico in Anci per Chiara Frontini | è presidente della Commissione sport salute e giovani

Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, ha accettato l’incarico di presiedere la commissione nazionale di Anci dedicata a sport, salute e giovani. La nomina deriva dal suo impegno nel promuovere iniziative giovanili e migliorare i servizi sanitari nel suo territorio. Con questa nomina, Frontini avrà il ruolo di coordinare progetti e rappresentare le esigenze dei Comuni italiani in ambito di politiche giovanili.

La sindaca è entrata nella board dell'Associazione nazionale dei comuni italiani: "Un passo importante per Viterbo e per le aree interne, che si conferma come motore di idee e di azioni" La sindaca di Viterbo Chiara Frontini è stata nominata presidente della commissione permanente sport, salute, politiche giovanili e aree interne Anci nazionale. Con la nomina, risalente allo scorso 13 febbraio, la prima cittadina presiederà quindi i lavori della commissione in seno all'associazione nazionale dei comuni italiani. Soddisfatta Chiara Frontini: “Sono onorata di questa nomina. Questo importante incarico rappresenta un riconoscimento del contributo attivo e concreto che Viterbo e la sua comunità può offrire a livello nazionale, e un’opportunità unica per promuovere politiche che valorizzino il benessere, la coesione sociale e lo sviluppo delle aree interne del nostro paese, in linea e in continuità con le numerose iniziative già realizzate e in corso di realizzazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Anci, Tarasconi è presidente della Commissione Urbanistica, Rigenerazione urbana e PeriferieKatia Tarasconi ha preso il ruolo di presidente della Commissione Urbanistica di Anci dopo che il suo incarico è stato deciso durante l'ultimo consiglio.

Anci, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro presidente della commissione MezzogiornoMarco Corsaro, sindaco di Misterbianco, ha ottenuto la presidenza della commissione Mezzogiorno dell’Anci dopo aver ottenuto il sostegno di diversi colleghi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.