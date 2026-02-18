In Ucraina una partita di calcio non è mai solo una partita di calcio

Ivan ha deciso di accompagnarmi a una partita di Champions League in Ucraina, pochi giorni prima che scoppiasse una serie di proteste nel paese. La tensione cresceva già, e il match si è trasformato in un momento di sfogo per i tifosi locali, che hanno cantato e agitato bandiere in uno stadio che sembrava un campo di battaglia.

Prima che scoppiassero le proteste avevo chiesto a Ivan di accompagnarmi a una partita di calcio della Champions League. Quella non la potevo proprio saltare, perché contro la Dynamo Kyiv, la squadra che tifavamo fin da bambini, giocava una squadra italiana, la Roma, che arrivava direttamente dalla capitale italiana, dove forse non servivano il caffè con la fetta di limone sul piattino. Ivan chiese a Vitalii se volesse unirsi e, da tifoso di lunga data della Dynamo come noi, Vitalii non ci pensò due volte. Hanna, anche se lontana dal mondo del calcio, non voleva restare esclusa e si unì anche lei.