Potrebbe essere il grande rimpianto del Napoli. Noa Lang ha preparato le valigie in fretta e furia durante il mercato di gennaio, dopo appena sei mesi all’ombra del Vesuvio. Arrivato in pompa magna l’estate scorsa, autocelebrandosi nella conferenza stampa di presentazione a Castel di Sangro: “Sono un giocatore che ama dribblare palla al piede, un tipo di giocatore che i tifosi amano veder giocare”. Parole che, all’epoca, hanno alzato le aspettative dei tifosi e, forse, anche di Antonio Conte che lo avrebbe preferito (senza dubbio) ad Okafor come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, a gennaio scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Turchia Lang è "il Neymar olandese". E a Napoli piangono: "Scusa per come ti abbiamo trattato"

Noa Lang eroe in Turchia, ora lo esaltano come “il Neymar olandese”In Turchia il pubblico impazzisce per Noa Lang.

Lang-Napoli, aria di addio: l’olandese piace in TurchiaNoa Lang, protagonista nelle ultime settimane con il Napoli, si trova nuovamente in panchina contro l’Inter a San Siro.

