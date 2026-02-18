In Turchia Lang è il Neymar olandese E a Napoli piangono | Scusa per come ti abbiamo trattato
Potrebbe essere il grande rimpianto del Napoli. Noa Lang ha preparato le valigie in fretta e furia durante il mercato di gennaio, dopo appena sei mesi all’ombra del Vesuvio. Arrivato in pompa magna l’estate scorsa, autocelebrandosi nella conferenza stampa di presentazione a Castel di Sangro: “Sono un giocatore che ama dribblare palla al piede, un tipo di giocatore che i tifosi amano veder giocare”. Parole che, all’epoca, hanno alzato le aspettative dei tifosi e, forse, anche di Antonio Conte che lo avrebbe preferito (senza dubbio) ad Okafor come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, a gennaio scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lang-Napoli, aria di addio: l'olandese piace in TurchiaNoa Lang, protagonista nelle ultime settimane con il Napoli, si trova nuovamente in panchina contro l'Inter a San Siro.
Lang, ennesima frecciata a Conte e al Napoli: Al Galatasaray mi apprezzano tuttiL'esterno offensivo olandese trascina il 'Cimbom' contro la Juve nel playoff di Champions League: doppietta da urlo e frasi al veleno contro il suo vecchio allenatore ... corrieredellosport.it
Noa Lang, schiaffo a Conte: chi è l'attaccante del Galatasaray che ieri ha fatto impazzire la JuventusNoa Lang sembra rinato in Turchia. L'ex Napoli è stato subito decisivo nei playoff di Champions League trascinando il Galatasaray nel 5-2 contro la Juventus con una doppietta ... ilmessaggero.it
Noa Lang show ieri in Champions League per Galatasaray-Juventus. Il match terminato 5-2 porta la firma dell'olandese che ha siglato una doppietta. Nel post gara Lang ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in cui sostiene che il Turchia si sente amato facebook
