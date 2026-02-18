in programma le gare di slalom speciale femminile la staffetta del biathlon e le finale di short track

Oggi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le gare di slalom speciale femminile, la staffetta di biathlon e le finali di short track si svolgono tutte nello stesso giorno, creando un calendario molto intenso. La decisione di concentrare queste competizioni nel pomeriggio ha portato a un grande afflusso di spettatori e ha acceso l’attenzione su più discipline contemporaneamente. È una giornata che promette emozioni forti per gli appassionati di sport invernali.

E nnesima grande giornate di gare oggi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con un programma fittissimo di finali importanti. Come quella della staffetta di biathlon dove Lisa Vittozzi – oro nell’inseguimento – e Dorothea Wierer trascineranno la squadra con la loro energia. In mattinata invece, la gara di slalom speciale di sci alpino con Lara Dalla Mea, pronta conquistare una medaglia dopo averla perso di un soffio il bronzo nel gigante vinto la Federica Brignone. Che fine fanno le mascotte olimpiche quando finiscono i Giochi? X Leggi anche › Biathlon femminile: cos’è la gara olimpica dove resistenza e precisione si incontrano La sera invece grande attesa per l’ultima gara di queste Olimpiadi della super campionessa di short track Arianna Fontana nella staffetta 3000m femminile donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Team Sprint del fondo, slalom donne, staffetta biathlon donne, short track: il programma di oggiOggi, le gare di sci alpino hanno portato a casa una vittoria importante per l’Italia, che ha conquistato una medaglia d’oro nel team sprint del fondo.

Milano Cortina, le gare di domani: dallo slalom femminile allo short track con Sighel, orari e dove vedere gli azzurriIl mercoledì 18 febbraio, a Milano Cortina 2026, gli atleti italiani scendono in pista per tentare di conquistare nuove medaglie, dopo il successo nel pattinaggio di velocità.

