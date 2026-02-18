In programma le gare di slalom speciale femminile la staffetta del biathlon e le finale di short track
Oggi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le gare di slalom speciale femminile, la staffetta di biathlon e le finali di short track si svolgono tutte nello stesso giorno, creando un calendario molto intenso. La decisione di concentrare queste competizioni nel pomeriggio ha portato a un grande afflusso di spettatori e ha acceso l’attenzione su più discipline contemporaneamente. È una giornata che promette emozioni forti per gli appassionati di sport invernali.
E nnesima grande giornate di gare oggi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con un programma fittissimo di finali importanti. Come quella della staffetta di biathlon dove Lisa Vittozzi – oro nell’inseguimento – e Dorothea Wierer trascineranno la squadra con la loro energia. In mattinata invece, la gara di slalom speciale di sci alpino con Lara Dalla Mea, pronta conquistare una medaglia dopo averla perso di un soffio il bronzo nel gigante vinto la Federica Brignone. Che fine fanno le mascotte olimpiche quando finiscono i Giochi? X Leggi anche › Biathlon femminile: cos’è la gara olimpica dove resistenza e precisione si incontrano La sera invece grande attesa per l’ultima gara di queste Olimpiadi della super campionessa di short track Arianna Fontana nella staffetta 3000m femminile donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Team Sprint del fondo, slalom donne, staffetta biathlon donne, short track: il programma di oggiOggi, le gare di sci alpino hanno portato a casa una vittoria importante per l’Italia, che ha conquistato una medaglia d’oro nel team sprint del fondo.
Milano Cortina, le gare di domani: dallo slalom femminile allo short track con Sighel, orari e dove vedere gli azzurriIl mercoledì 18 febbraio, a Milano Cortina 2026, gli atleti italiani scendono in pista per tentare di conquistare nuove medaglie, dopo il successo nel pattinaggio di velocità.
SHIFFRIN ingiocabile in SLALOM infila la nona vittoria a LEVI, COLTURI seconda | HIGHLIGHTS
Argomenti discussi: Sci alpino domani 16 febbraio: slalom maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 15 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina, le gare di oggi: il programma e gli orari; Olimpiadi 2026: il programma di domani (lunedì 16 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare.
Programma Olimpiadi oggi 17 febbraio 2026: tutte le gare, gli italiani in gara e dove vederle in tvOggi, martedì 17 febbraio, va in scena la quattordicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con un’agenda fittissima e sette ... funweek.it
Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. Il pattinaggio di figura con Lara Naki Gutmann e i ragazzi del biathlonP rosegue la seconda settimana di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e anche oggi il programma è ricco di possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. A cominciare dalla staffetta 4×7,5km ... iodonna.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 18 febbraio in Valtellina facebook
Milano-Cortina: programma delle gare e le medaglie di oggi 17 febbraio x.com