In memoria di Lida Viganoni ex rettrice dell’Orientale

Lida Viganoni, ex rettrice dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, è scomparsa a causa di una malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi. La sua morte ha lasciato un vuoto tra studenti, docenti e colleghi, che ricordano la sua dedizione e il ruolo centrale che ha avuto nell’ateneo. La professoressa Viganoni ha guidato l’istituzione con passione, portando avanti progetti di apertura internazionale e rafforzando le relazioni con università straniere. La sua figura rimarrà legata a un periodo di grande crescita e innovazione per l’ateneo napoletano.

di Claudio Quintano Alla famiglia ed ai colleghi dell'L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" esprimo le mie condoglianze per la scomparsa della professoressa Viganoni, già Rettrice dell'Ateneo, figura di altissimo profilo accademico e umano che ha segnato la storia recente di una prestigiosa istituzione napoletana e da sempre vissuta con una vocazione internazionale. Studiosa insigne, ha saputo coniugare il rigore della ricerca scientifica con una visione lungimirante della governance universitaria. Sotto il suo rettorato, l'Ateneo ha vissuto una stagione di profondo rinnovamento e di apertura internazionale, consolidando la propria vocazione di ponte culturale tra l'Europa e il resto del mondo.