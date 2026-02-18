In manette il Joker che rapinava prendendo a sprangate le proprie vittime

Il Joker, rapinatore noto nel quartiere Ticinese di Milano, è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, che indossava una maschera del famoso nemico di Batman, aveva colpito diverse vittime con sprangate per rapinarle. Le forze dell’ordine hanno intercettato il sospettato mentre tentava di scappare a piedi, dopo aver aggredito un passante. La scena si è svolta davanti a un bar, dove alcuni testimoni hanno assistito all’arresto. Ora il criminale si trova in commissariato in attesa di essere processato.

Gli uomini della polizia di Stato hanno messo fine alle scorribande del Joker, un rapinatore che agiva nel quartiere Ticinese di Milano con indosso una maschera del celebre nemico di Batman per rendersi irriconoscibile. Il responsabile, un italiano di 23 anni incensurato, dovrà ora difendersi dalle accuse di rapina aggravata, tentata rapina aggravata e porto abusivo d'armi. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'arresto del 23enne è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 17 febbraio. Sono all'incirca le ore 22.25, quando una delle due vittime contatta il 113 per segnalare l'aggressione subita ad opera di un ragazzo che, celando il proprio volto dietro una maschera del Joker, lo aveva colpito con una spranga per cercare di rapinarlo all'interno del parco della Resistenza, in via Tabacchi.