In Italia pensiamo al rischio solo dopo un furto | la sfida di Sector Alarm per cambiare la cultura della sicurezza

Fabio Ansaloni ha scoperto il rischio di furto solo quando è stato vittima di un furto al supermercato, e questa esperienza ha portato l’azienda Sector Alarm a proporre un nuovo modo di pensare alla sicurezza in Italia. La sua storia ha spinto Sector Alarm a intervenire, puntando a sensibilizzare le persone prima che si verifichino i problemi. Ora, l’azienda lavora per cambiare le abitudini di chi, finora, si è preoccupato della sicurezza solo dopo un furto.

Quando Fabio Ansaloni ha ricevuto quella telefonata al supermercato, non immaginava che sarebbe diventato il primo dipendente di Sector Alarm in Italia. "Ero a fare la spesa con mia moglie quando mi chiama uno dei più grossi fondi di investimento che possiede quote della società. L'ho presa un po' con leggerezza, forse la risposta non è stata neanche molto cordiale", ricorda con un sorriso il managing director dell'azienda norvegese di sicurezza domestica. Eppure da quella chiamata inaspettata, nel gennaio 2021, è partita un'avventura che in soli cinque anni ha portato Sector Alarm da zero a circa 350 dipendenti in Italia.