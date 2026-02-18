In hotel superlusso pagando un centesimo | raggirate anche grandi compagnie internazionali

Un giovane di 20 anni ha sfruttato un trucco per soggiornare in hotel di lusso pagando appena un centesimo. La Policía Nacional di Madrid ha scoperto che aveva modificato i sistemi di pagamento di un noto sito di prenotazioni, facendo sembrare tutte le camere già saldate. In realtà, l’addebito reale era di soli 0,01 euro. La sua truffa ha coinvolto anche grandi catene alberghiere internazionali, che non avevano sospettato nulla. La vicenda mette in luce i rischi legati alle vulnerabilità digitali nel settore alberghiero.

Minibar ripuliti, extra mai saldati e un conto finale da 20.000 euro. La segnalazione di "attività sospette" partita da parte di un sito di prenotazioni Un centesimo (letterale) per dormire nel lusso: la Policía Nacional ha arrestato a Madrid un 20enne spagnolo accusato di aver manipolato il sistema di pagamento di un sito di prenotazioni, facendo risultare le camere come interamente saldate quando in realtà veniva addebitato solo 0,01 euro. Per stanze che potevano costare fino a 1.000 euro a notte, la transazione "sembrava" corretta al momento della prenotazione, ma l'irregolarità veniva scoperta solo giorni dopo, al momento dell'accredito effettivo sulla piattaforma di pagamento.