In duecento al Partenio-Lombardi per il primo ballo di Ballardini

Davide Ballardini ha preso in mano la panchina dell’Avellino, portando entusiasmo tra i tifosi prima della partita contro il Modena. La presenza di circa duecento spettatori allo stadio Partenio-Lombardi testimonia l’interesse crescente per il nuovo allenatore. Ballardini ha subito mostrato un atteggiamento deciso, lavorando con i giocatori sui movimenti e sulla strategia di gioco. I sostenitori si sono radunati per vedere il primo allenamento e ascoltare le prime indicazioni. L’atmosfera si fa calda in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti L'era di Davide Ballardini sulla panchina dell' Avellino è iniziata sotto il segno del dialogo e della tattica. Il tecnico ravennate, tornato in Serie B dopo una carriera spesa quasi interamente nei massimi palcoscenici della Serie A, ha rotto il ghiaccio al Partenio-Lombardi davanti a oltre duecento tifosi che hanno assiepato la Tribuna Montevergine. Un'accoglienza calorosa, fatta di applausi e incitamenti, per un allenatore chiamato a invertire la rotta in un momento cruciale della stagione. In campo si è visto un Ballardini metodico, capace di interrompere frequentemente la seduta per radunare la squadra al centro del cerchio verde e impartire direttive precise.