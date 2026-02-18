In confusione e disorientata guida per chilometri 62enne rintracciata e in salvo

Una donna di 62 anni scomparsa da Carpaneto ha causato preoccupazione tra amici e familiari. La donna, in stato di confusione, ha guidato per ore senza meta, entrando in zone sconosciute. I carabinieri, intervenuti dopo diverse segnalazioni, hanno rintracciato la donna in un'area isolata. La donna era disorientata ma in buone condizioni di salute. La vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento e il ritorno a casa. La polizia raccomanda attenzione nei casi di persone smarrite o in difficoltà.

La famiglia aveva lanciato l'allarme, i carabinieri la rintracciano a Niviano di Rivergaro dopo aver visionato le telecamere Lieto fine per una 62enne scomparsa da Carpaneto: è stata rintracciata dai carabinieri dopo aver guidato per ore "alla cieca". La donna, disorientata, ha percorso ininterrottamente decine di chilometri senza rendersene conto. I carabinieri di Carpaneto l'hanno intercettata e fermata nei pressi di Niviano di Rivergaro grazie alla rete dei sistemi di videosorveglianza comunali. La donna si era allontanata in auto nel primo pomeriggio del 17 febbraio senza raggiungere la sua destinazione.