In California il primo processo ai social con Zuckerberg testimone
In California, si svolge il primo procedimento legale contro i social network, con Mark Zuckerberg come testimone chiave. La causa riguarda le accuse di aver contribuito alla dipendenza tra gli utenti più giovani, con particolare attenzione alle pratiche di raccolta dati. Durante l’udienza, Zuckerberg ha risposto alle domande sulle strategie aziendali e sulla protezione degli utenti. Il processo attira l’attenzione di esperti e genitori preoccupati, che vogliono capire come le piattaforme influenzino la salute mentale degli adolescenti. La sentenza potrebbe cambiare le regole del settore.
In California è in corso un processo storico sulla dipendenza da social media, dove il fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg è chiamato a testimoniare. Tutto nasce dalla denuncia di una ragazza che accusa le piattaforme di essere progettate per creare dipendenza tra i giovani. Sarà la prima volta che Zuckerberg testimonierà davanti a una giuria, sotto giuramento, sulla sicurezza delle sue applicazioni utilizzate da miliardi di persone. 12 giurati in un tribunale civile dovranno stabilire entro la fine di marzo se YouTube (Google) e Instagram (Meta) siano in parte responsabili dei problemi di salute mentale di Kaley G. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Zuckerberg testimone su minori e socialMark Zuckerberg, ceo di Meta, è stato chiamato come testimone in un processo che indaga se i social abbiano sfruttato consapevolmente i minori per aumentare i guadagni.
Processo ai social, Zuckerberg sul banco dei testimoni: creano dipendenza nei minori?Mark Zuckerberg si trova sul banco dei testimoni in un processo in California, accusato di aver contribuito alla dipendenza dei giovani dai social network.
Lawyer Suing Instagram & YouTube Speaks On Trial & Mark Zuckerberg Testimony
