In arrivo telecamere e un nuovo agente

A Castrocaro Terme e Terra del Sole si preparano a installare nuove telecamere e assumere un agente di sicurezza, nel tentativo di migliorare la protezione delle zone più frequentate. Le autorità vogliono rispondere alle richieste dei residenti di rendere più sicure le strade e le piazze principali, soprattutto nelle ore serali. La decisione nasce dopo alcuni episodi di vandalismo e piccoli furti che hanno preoccupato la comunità locale.

A Castrocaro Terme e Terra del Sole si studiano nuove strategie per aumentare la sicurezza dei cittadini. Un tema molto sentito dai residenti e dalla stessa Amministrazione comunale, come sottolineato dal sindaco Francesco Billi nell’ormai consueto video affidato a cadenza settimanale ai canali social istituzionali dove ha voluto trattare proprio questo argomento presentando ai cittadini una serie di novità consistenti. "Il contrasto e la prevenzione di fenomeni vecchi e nuovi contrari all’ordine pubblico – le parole della fascia tricolore –, ci pone di fronte a scenari sempre più impegnativi e complessi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "In arrivo telecamere e un nuovo agente" Sorveglianza in città, nuove telecamere in arrivoA Santa Maria Capua Vetere sono in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza. Leggi anche: Telecamere sulla città. In arrivo 150mila euro After switching bodies, she tamed the wild CEO into a clingy, loyal dog Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In arrivo telecamere, parco giochi riqualificato, educatori e street art; In arrivo telecamere e un nuovo agente; Occhi elettronici sulle strade: in arrivo dodici nuove telecamere per blindare il territorio; Civitella di Romagna investe sulla sicurezza: in arrivo 13 nuove telecamere intelligenti sul territorio. In arrivo 20 telecamere Verranno puntate su tutta la via EmiliaLa decisione dopo le richieste avanzate dai negozianti L’assessore: «Ne prenderemo altre per Oriolo e Medassino» ... laprovinciapavese.gelocal.it E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsieSUBITO ATTIVE. Partiti i lavori di adeguamento della sede stradale, verranno installate entro la primavera. Donato (Atb): «Un sistema all’avanguardia che garantirà ai bus tempi certi». Lungo il rettil ... ecodibergamo.it In arrivo nuove telecamere per la sorveglianza del territorio facebook