In arrivo piogge freddo e neve anche a bassa quota ma nel week end assaggio di primavera
Giovedì, le previsioni indicano piogge intense, neve a bassa quota e un calo delle temperature, causati dall’arrivo di un fronte freddo. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e centrali, dove si registreranno anche locali venti forti. Tuttavia, nel fine settimana, un’area di alta pressione si farà strada, portando tempo più stabile e temperature in rialzo. Sarà così possibile godersi qualche ora di sole e temperature più miti, prima di tornare alle condizioni climatiche più fredde.
Ci sarà un peggioramento con piogge e neve a bassa quota giovedì, ma poi arriva un anticiclone in rinforzo e nel weekend ci sarà un assaggio di primavera. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “Una perturbazione atlantica raggiungerà il novarese e il Vco dalle prime ore di giovedì - spiega il meteorologo - determinando condizioni di maltempo con piogge e rovesci fino al mattino e nevicate sulle Alpi già a partire da bassa quota, intorno ai 400-500 metri”. “Dal pomeriggio il fronte scivolerà verso est, favorendo un graduale miglioramento, con schiarite via via più ampie.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Meteo, piogge e temporali al Centro: allerta gialla in 8 regioni. Freddo in arrivo e neve fino a bassa quotaIl bollettino meteo di lunedì 5 gennaio 2026 segnala piogge e temporali persistenti al centro Italia, con allerta gialla in otto regioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In arrivo piogge, freddo e neve anche a bassa quota, ma nel week end assaggio di primavera; Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Previsioni meteo, settimana instabile con piogge e forte freddo a San Valentino; Ciclone di San Valentino, cambia tutto a Napoli: pioggia forte e freddo in arrivo.
In arrivo piogge, freddo e neve anche a bassa quota, ma nel week end assaggio di primaveraDal pomeriggio il fronte scivolerà verso est, favorendo un graduale miglioramento, con schiarite via via più ampie. Le temperature caleranno di alcuni gradi: a Novara le massime non andranno oltre i ... novaratoday.it
Weekend: vortice in arrivo, tornano freddo, piogge e neveDopo il maltempo dei giorni scorsi e un venerdì all’insegna del miglioramento e delle temperature insolitamente miti per il periodo, l’Italia si prepara a ... meteogiornale.it
Allerta arancione nel Lazio: in arrivo venti di burrasca, mareggiate e piogge intense facebook
Cilento, tregua dal maltempo in arrivo: piogge giovedì e venerdì, poi sole e anticiclone delle Azzorre Dopo un mese e mezzo di piogge record, l’alta pressione riporterà temperature primaverili già dal weekend x.com