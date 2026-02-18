In anteprima ‘La donna di Altair’

Alessandra Calanchi e Giulia Fabi presenteranno oggi il romanzo di Leigh Brackett, ‘La donna di Altair’, in un evento che si svolge sia in presenza che online dalle 17.30 alle 19. Durante l'incontro, le due autrici discuteranno dei temi del libro e leggeranno alcuni brani, offrendo ai partecipanti un’anteprima esclusiva.

Oggi, dalle 17.30 alle 19, incontro in presenza e online con Alessandra Calanchi (nella foto) e Giulia Fabi che presentano il romanzo di Leigh Brackett ‘ La donna di Altair ’. Sarà presente, all’incontro, la traduttrice Catia Zaffoli. Pubblicato nel 1951 sulla rivista ‘Startling Stories’, questa intensa e sorprendente novella, tradotta in italiano per la prima volta, rivela il lato più introspettivo di Leigh Brackett, una delle voci più autorevoli della fantascienza americana. Abbandonando le sue celebri ambientazioni marziane e vesuviane, Brackett ci conduce verso mondi più lontani, dove il mistero non risiede solo nello spazio, ma anche nei legami tra le persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In anteprima ‘La donna di Altair’ Leggi anche: Altair Chemical premiata per il progetto sostenibile sviluppato a Saline di Volterra Ayaneo svela la rinascita di xperia play: anteprima esclusivaAyaneo ha annunciato il ritorno di Xperia Play con un nuovo modello chiamato Pocket Play. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In anteprima ‘La donna di Altair’; Isaac Julien. All That Changes You. Metamorphosis; Paura in zona stazione, donna costretta a rifugiarsi in un market: Mi ha seguita fin dentro - FoggiaToday; Milano Moda Donna FW26/27: De Wan Milano apre alla pelle fotocromatica e dedica una giornata alla pace.