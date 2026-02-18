In Afghanistan le donne hanno solo il diritto di obbedire agli uomini
In Afghanistan, le donne sono costrette a obbedire completamente agli uomini da quando i talebani hanno ripreso il potere nel 2021. Le nuove regole vietano loro di partecipare a molte attività e limitano i loro spostamenti, lasciandole spesso in casa senza possibilità di scelta. Le restrizioni colpiscono soprattutto l’educazione e il lavoro, riducendo drasticamente la libertà femminile. Le donne si trovano a vivere in un isolamento sempre più profondo, senza vie di uscita evidenti. La loro quotidianità si riduce a seguire le regole imposte.
«Quando sento parlare di scuole chiuse alle bambine, non penso a numeri o statistiche. Penso ai volti», commenta la giornalista e attivista afghana Rahel Saya. «Penso alle ragazze che avevano sogni semplici: diventare mediche, insegnanti, giornaliste, avvocati. Penso a quaderni rimasti a metà, a uniformi appese nell’armadio, a mattine in cui non c’è più un motivo per uscire di casa. Vietare l’istruzione non significa solo impedire di studiare, significa spezzare la fiducia nel futuro. L’educazione è libertà. È consapevolezza. È la possibilità di scegliere». L'Afghanistan è diventato l'unico Paese al mondo in cui alle ragazze è precluso l'accesso alla scuola secondaria e all'università. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
