In Afghanistan, le donne sono costrette a obbedire completamente agli uomini da quando i talebani hanno ripreso il potere nel 2021. Le nuove regole vietano loro di partecipare a molte attività e limitano i loro spostamenti, lasciandole spesso in casa senza possibilità di scelta. Le restrizioni colpiscono soprattutto l’educazione e il lavoro, riducendo drasticamente la libertà femminile. Le donne si trovano a vivere in un isolamento sempre più profondo, senza vie di uscita evidenti. La loro quotidianità si riduce a seguire le regole imposte.

«Quando sento parlare di scuole chiuse alle bambine, non penso a numeri o statistiche. Penso ai volti», commenta la giornalista e attivista afghana Rahel Saya. «Penso alle ragazze che avevano sogni semplici: diventare mediche, insegnanti, giornaliste, avvocati. Penso a quaderni rimasti a metà, a uniformi appese nell’armadio, a mattine in cui non c’è più un motivo per uscire di casa. Vietare l’istruzione non significa solo impedire di studiare, significa spezzare la fiducia nel futuro. L’educazione è libertà. È consapevolezza. È la possibilità di scegliere». L'Afghanistan è diventato l'unico Paese al mondo in cui alle ragazze è precluso l'accesso alla scuola secondaria e all'università. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Afghanistan le donne hanno solo il diritto di obbedire (agli uomini)

Laurea, il grande bivio: agli uomini Ingegneria, alle donne le Scienze Umane. I dati del divarioIn Italia, le scelte universitarie cambiano: gli uomini preferiscono le materie scientifiche e tecnologiche, mentre le donne puntano sulle scienze umane.

Leggi anche: Uomini e Donne: Ciro va in esterna con Alessia, le corteggiatici di Flavio hanno la sindrome dell'abbandono

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.