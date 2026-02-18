Impressionante valanga si stacca dalle montagne sopra Bussoleno ma alla fine non ci sono persone coinvolte né danni

Una valanga si è staccata ieri pomeriggio nel vallone di Falcemagna, sopra Bussoleno, a causa delle intense nevicate dei giorni precedenti. La massa di neve si è staccata improvvisamente, scivolando lungo il versante dell'Indritto, creando un rumore forte e un grande spostamento di neve. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto e nessun danno è stato segnalato, anche grazie alla presenza di alcune persone che hanno assistito alla scena da lontano.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio 2026 una valanga si è staccata nel vallone di Falcemagna, sul versante dell'Indritto di Bussoleno. Sono stati numerosi i passanti la cui attenzione è stata attratta dall'evento. Alcuni hanno anche scattato foto e girato video. L'elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale dei vigili del fuoco ha sorvolato a lungo la zona. Fortunatamente non vi sono state persone coinvolte. Volontari anti-incendi boschivi e del soccorso alpino hanno effettuato in sicurezza una verifica da cui si è compreso che il vento ha sollevato un gran polverone con spostamento di neve e che non sono presenti tracce di camminamenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

