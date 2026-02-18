Impianti semaforici in città via al progetto per la riqualificazione

La Giunta comunale di Jesi ha deciso di riqualificare tutti gli impianti semaforici della città, a causa del loro stato obsoleto e delle frequenti segnalazioni dei cittadini. La scelta mira a migliorare la sicurezza stradale e il flusso del traffico. JesiServizi si occuperà ora di elaborare i progetti di fattibilità e le soluzioni tecniche necessarie. L’obiettivo è aggiornare i sistemi di semafori con tecnologie più moderne e affidabili, pronti a partire nei prossimi mesi. La riqualificazione interesserà le principali strade e intersezioni di Jesi.

JESI – Via alla progettazione per riqualificare tutti gli impianti semaforici della città. Lo ha deciso la Giunta comunale che, nella sua ultima seduta, ha dato mandato a JesiServizi di procedere con la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva. Si partirà da quelli di Viale della Vittoria, con l'obiettivo di una migliore fluidificazione del traffico, tenuto conto che l'ammodernamento dei semafori delle intersezioni è considerato, come più volte illustrato, propedeutico al primo intervento di ridisegno della sede stradale. Una volta noto l'importo dei lavori, si provvederà a definire le modalità attuative ed economiche di esecuzione.