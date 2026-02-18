Immagina Elly Schlein a Palazzo Chigi con Bonelli e Fratoianni | un incubo
Elly Schlein si è presentata ieri a Palazzo Chigi insieme a Bonelli e Fratoianni, scatenando polemiche tra i sostenitori del governo. La loro presenza ha acceso una discussione accesa sulla linea italiana in politica estera, con manifestazioni di dissenso che sono scoppiate tra i deputati delle opposizioni. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con i tre leader che hanno criticato duramente le scelte del ministro Tajani. Intanto, i sostenitori del governo hanno risposto con slogan e applausi, creando un’atmosfera di grande tensione.
Come prevedibile e previsto, ieri in Parlamento è andato in scena un ennesimo teatrino rosso (e pure verde, fucsia e rosé: tutte le sfumature care ai compagni) contro il ministro Tajani e il governo sulla politica estera. Ricapitoliamo. Da una parte c'è uno schieramento che, con la straordinaria credibilità conquistata all'estero da Giorgia Meloni, ha consolidato il ruolo italiano di media potenza capace di parlare con gli Usa, di giocare una partita europea (per la prima volta) senza sudditanza verso Parigi, di tenere un rapporto con Londra, di marcare un protagonismo in Africa, di tessere una tela con le forze asiatiche filo-occidentali (Giappone, Corea del Sud). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Elly #Schlein ha dichiarato: "Quelle che giungono da Torino sono immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile. La solidarietà mia e di tutto il Partito democratico va agli agenti delle Forze dell'Ordine e ai giornalisti colpiti e alla città di Torino, che hanno x.com