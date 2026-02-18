Imbarazzo Ue sul ‘Board of Peace’ Ma non basta scandalizzarsi

L’Unione europea si trova in difficoltà dopo che la Commissione ha deciso di inviare un rappresentante come osservatore al ‘Board of Peace’ di Donald Trump. La scelta ha suscitato malumore tra alcuni membri, preoccupati per le possibili ripercussioni sulla reputazione dell’Europa. Questa decisione arriva mentre si discute intensamente sul ruolo diplomatico dell’UE negli Stati Uniti e sulle modalità di tutela dei propri interessi.

Roma, 18 febbraio 2026 – L’imbarazzo dell’ Unione europea di fronte all’iniziativa trumpiana del Board of Peace si legge nel nome di chi sarà inviato a rappresentare, se pure in veste di semplice osservatore, la Commissione europea a Washington. Non la presidente Ursula von der Leyen o il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, non la “ministra degli esteri“ Kaja Kallas ma la commissaria al Mediterraneo Duvravka Suica. Una terza fascia, a esser buoni. Board of Peace, Tajani: "Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative" La decisione di Bruxelles è una conseguenza di uno stallo interno che sul tema Gaza va avanti da tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

Board of Peace, muro dell’Ue ma Trump smentisce Meloni: “Vuole entrarci”Il Board of Peace, un organismo in fase di formazione, ha suscitato interrogativi sulla posizione dell’Unione Europea, che appare esitante o riluttante a parteciparvi.

Board of Peace, Europa in ordine sparso al tavolo di Trump. Mentre la Commissione Ue non aderisce ma presenziaIl Board of Peace, convocato a Washington, si svolge in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa.

