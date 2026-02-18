#iltempodioshø

Il caso di monsignor Savino, coinvolto senza volerlo nella campagna per il No, ha fatto spazio sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 18 febbraio 2026, grazie a una vignetta di Osho. La caricatura mette in luce come il sacerdote, senza rendersene conto, abbia supportato una posizione politica durante le sue apparizioni pubbliche. La scena raffigura Savino che si trova davanti a un cartellone elettorale, mentre uno degli assistenti gli sussurra le parole da pronunciare senza che lui ne sia consapevole.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 18 febbraio 2026. II caso di monsignor Savino: fa campagna per il No senza saperlo. Il vicepresidente della Cei parteciperà al convegno delle toghe rosse e si giustifica: «Ho accettato l'invito per parlare di Costituzione».