Il vino dedicato a Milano Cortina | una bottiglia per il brindisi olimpico costa quasi 300 euro
Il vino speciale dedicato a Milano Cortina ha suscitato scalpore perché costa quasi 300 euro. La bottiglia, creata in edizione limitata, è stata ideata per celebrare i Giochi Olimpici invernali. Un produttore di vini di alta gamma ha deciso di realizzare questa bottiglia per offrire ai tifosi un modo esclusivo di festeggiare. La bottiglia presenta un’etichetta decorata con simboli olimpici e dettagli che richiamano le montagne delle Dolomiti.
La soluzione perfetta per concedersi un brindisi olimpico? La bottiglia di vino realizzata in edizione limitata proprio per Milano Cortina: ecco chi l'ha realizzata e quanto costa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Civita di “Panino Giusto” sindaco, Pacini (Pd): “Dice che Milano costa troppo ma fa pagare panino e acqua 20 euro”La recente polemica tra Antonio Civita, proprietario di
Salto con gli sci nella bufera a Milano Cortina: dopo il “penis gate”, misure “illegali” anche ai piediDenis Tschofenig, campione del mondo di salto con gli sci, è stato squalificato a Milano Cortina a causa di alcune misure considerate “illegali” ai piedi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Debutta ‘Millevini’, rassegna dedicata a eccellenze vitivinicole; Mastroberardino: così la campagna Masaf valorizza la cultura del vino; Dal Carnevale di Venezia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si brinda Prosecco Doc; In cantina - Vino e musica, armonia per uscire dalla routine.
Tra le vigne dell’antico convento, dove nasce il vino dedicato a Gianni BreraEra il 1449 quando, ai Frati dell’Ordine dei Servi di Maria, fondato nel Duecento a Firenze, viene concesso il permesso di costruire una chiesa, con annesso convento, sul Monte Orfano, estremo confine ... repubblica.it
Lollobrigida a Wine Paris: Il vino italiano resta attrattivo negli Usa e può crescere in IndiaIl ministro, nel padiglione italiano con Al Bano, a Il Gusto: Segnali positivi con ordini in ascesa nei Paesi Mercosur. I dealcolati? Spazio al segmento a ... repubblica.it
All’alba i #volontari Giovanna e Ignazio, entrambi #OPEM (Operatori di Attività in Emergenza) sono partiti per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 Una preziosa rappresen facebook
Milano-Cortina, oro per Ghiotto, Giovannini e Malfatti nell’inseguimento a squadre vent’anni dopo x.com