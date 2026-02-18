Il vino dedicato a Milano Cortina | una bottiglia per il brindisi olimpico costa quasi 300 euro

Il vino speciale dedicato a Milano Cortina ha suscitato scalpore perché costa quasi 300 euro. La bottiglia, creata in edizione limitata, è stata ideata per celebrare i Giochi Olimpici invernali. Un produttore di vini di alta gamma ha deciso di realizzare questa bottiglia per offrire ai tifosi un modo esclusivo di festeggiare. La bottiglia presenta un’etichetta decorata con simboli olimpici e dettagli che richiamano le montagne delle Dolomiti.