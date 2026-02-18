Il vero patrimonio della Campania che il mondo ci invidia e noi sottovalutiamo

La bellezza dei paesaggi campani attira turisti da ogni parte del mondo, ma spesso gli abitanti della regione non si rendono conto di quanto questa ricchezza sia preziosa. Le coste mozzafiato, i borghi antichi e i paesaggi naturali sono tra le principali attrazioni che rendono la Campania unica. Nonostante ciò, molti locali trascurano l'importanza di preservare questi tesori, continuando a sottovalutare il valore che hanno per la regione e per l’immagine internazionale.

"> La Campania è una delle regioni più fotografate al mondo. Eppure, paradossalmente, è anche una delle più sottovalutate da chi ci vive. Siamo abituati alla bellezza. E quando la bellezza diventa quotidiana, rischia di sembrare normale. Ma quello che per noi è “routine”, per milioni di persone è sogno, mito, destinazione di una vita. Ecco il vero patrimonio che il mondo ci invidia. La Costiera Amalfitana: cartolina permanente del Mediterraneo. La Costiera Amalfitana è un simbolo globale. I suoi tornanti affacciati sul mare, i borghi verticali, le terrazze di limoni: immagini che compaiono nelle campagne pubblicitarie internazionali e nei film di mezzo mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Via ai Giochi che il mondo ci invidiaQuesta mattina le cerimonie di apertura dei Giochi sono partite con grande entusiasmo.

Schillaci: Rendiamo più moderno il servizio sanitario nazionale che il mondo ci invidiaIl convegno promosso dal presidente della Commissione Sanità e Lavoro al Senato, Francesco Zaffini, ha riunito importanti figure istituzionali tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci.

