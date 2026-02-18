Il team Vassallo di Galeata ha partecipato a Dubai perché voleva dimostrare le capacità dei propri veicoli elettrici. La squadra è partita dall’Italia con l’obiettivo di portare a casa risultati importanti, portando con sé anche il ricordo di Gabriele Nuzzolo. La gara si è svolta nel deserto degli Emirati, dove i veicoli hanno affrontato percorsi impegnativi sotto il caldo torrido.

E’ tornato in Italia il ’Team Vassallo’ di Galeata che nei giorni scorsi ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla competizione internazionale EVGP (Electric Vehicle Grand Prix) di Dubai negli Emirati Arabi Uniti. "L’obiettivo primario – commentano i docenti Matteo Greppi (responsabile scientifico del progetto) e Angelo La Ferrera (referente bandi Pnrr del Vassallo) – erano la progettazione e l’impiego in gara di un veicolo elettrico leggero all’avanguardia. Le soluzioni tecniche adottate sul veicolo si sono dimostrate perfettamente all’altezza delle aspettative. L’intero progetto è stato gestito secondo la metodologia Stem avanzata, permettendo agli studenti di applicare sul campo competenze multidisciplinari di altissimo livello". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Vassallo’ in missione a Dubai: in pista nel nome di Gabriele Nuzzolo

L’Istituto professionale Vassallo rilancia i progetti e onora NuzzoloL’Istituto professionale ‘Angelo Vassallo’ di Galeata ha dedicato il laboratorio meccanico e tecnologico alla memoria del docente Gabriele Nuzzolo, scomparso nell’incidente stradale dell’estate scorsa a Poggio alla Lastra.

