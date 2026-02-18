Il Vajont non è un posto qualunque dove costruire una centrale idroelettrica

Il progetto di costruzione di una centrale idroelettrica al Vajont ha scatenato polemiche dopo la sua presentazione alla regione Friuli Venezia Giulia. La scelta di realizzare l’impianto in quella zona deriva dalla presenza di una diga abbandonata, che potrebbe essere riutilizzata. Tuttavia, molti si oppongono, ricordando il disastro del 1963 e i rischi ancora presenti. La regione dovrà ora analizzare attentamente l’impatto ambientale e i possibili pericoli per la popolazione locale. La decisione finale potrebbe cambiare il futuro di quella terra.

È stato presentato un progetto alla regione Friuli Venezia Giulia, che ora deve valutarne l'impatto ambientale, ma non solo Una società di Pordenone vorrebbe costruire una nuova centrale idroelettrica sotto la diga del Vajont, in Friuli Venezia Giulia, conosciuta per il disastro del 1963 in cui morirono 1.910 persone. Il progetto è stato presentato a metà dicembre alla regione, che ora deve stabilire se potrà essere realizzato e che impatto ambientale potrebbe avere in un'area dove il rischio idrogeologico è molto alto, ma questi non sono gli unici aspetti da valutare. Il progetto infatti sta facendo molto discutere gli abitanti dei comuni della valle soprattutto per il valore storico del luogo, legato appunto alla frana e alla conseguente inondazione che distrusse il paese di Longarone.

Vajont, arriva il progetto per una nuova centrale idroelettrica nei luoghi del disastro del 1963La società Welly Red srl presenta un progetto da 12 milioni di euro per costruire una nuova centrale idroelettrica nel territorio del Vajont, dove nel 1963 si verificò una drammatica frana.

Nuova centrale idroelettrica sul Vajont: il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoriaLa società Welly Red srl ha annunciato di aver avviato i lavori per costruire una nuova centrale idroelettrica sul Vajont, provocando reazioni contrastanti tra chi teme rischi ambientali e chi vede opportunità di sviluppo.

