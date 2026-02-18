Il Vajont non è un posto qualunque dove costruire una centrale idroelettrica
Il progetto di costruzione di una centrale idroelettrica al Vajont ha scatenato polemiche dopo la sua presentazione alla regione Friuli Venezia Giulia. La scelta di realizzare l’impianto in quella zona deriva dalla presenza di una diga abbandonata, che potrebbe essere riutilizzata. Tuttavia, molti si oppongono, ricordando il disastro del 1963 e i rischi ancora presenti. La regione dovrà ora analizzare attentamente l’impatto ambientale e i possibili pericoli per la popolazione locale. La decisione finale potrebbe cambiare il futuro di quella terra.
È stato presentato un progetto alla regione Friuli Venezia Giulia, che ora deve valutarne l'impatto ambientale, ma non solo Una società di Pordenone vorrebbe costruire una nuova centrale idroelettrica sotto la diga del Vajont, in Friuli Venezia Giulia, conosciuta per il disastro del 1963 in cui morirono 1.910 persone. Il progetto è stato presentato a metà dicembre alla regione, che ora deve stabilire se potrà essere realizzato e che impatto ambientale potrebbe avere in un’area dove il rischio idrogeologico è molto alto, ma questi non sono gli unici aspetti da valutare. Il progetto infatti sta facendo molto discutere gli abitanti dei comuni della valle soprattutto per il valore storico del luogo, legato appunto alla frana e alla conseguente inondazione che distrusse il paese di Longarone. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Vajont, arriva il progetto per una nuova centrale idroelettrica nei luoghi del disastro del 1963La società Welly Red srl presenta un progetto da 12 milioni di euro per costruire una nuova centrale idroelettrica nel territorio del Vajont, dove nel 1963 si verificò una drammatica frana.
Nuova centrale idroelettrica sul Vajont: il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoriaLa società Welly Red srl ha annunciato di aver avviato i lavori per costruire una nuova centrale idroelettrica sul Vajont, provocando reazioni contrastanti tra chi teme rischi ambientali e chi vede opportunità di sviluppo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vajont, un progetto vuole riaprire una centrale idroelettrica nei luoghi del disastro del 1963. Il sindaco di Erto: Sono favorevole; Vajont, ipotesi centrale idroelettrica sul lato friulano. Padrin: Prima si consulti la popolazione. Memoria e dolore non seguono...; Nuova centrale idroelettrica sul Vajont: il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoria; Una nuova centralina idroelettrica ai piedi della diga del Vajont fa discutere: i costi, le compensazioni e gli effetti sulla memoria collettiva.
Vajont e centrale idroelettrica, il fronte del sì. Carrara: «La stessa acqua che sfruttano nel Bellunese qui non è più sacra?»ERTO E CASSO (PORDENONE) - Il Comune di Erto e Casso rivendica con forza la propria posizione favorevole alla realizzazione di una centralina idroelettrica sul Vajont, trasformando un tema ... ilgazzettino.it
Vajont e centrale idroelettrica, il fronte del no. Padrin: «La memoria di un disastro che non ha confini: ascoltate anche noi»LONGARONE (BELLUNO) - A Longarone il solo parlare di una centrale idroelettrica sul Vajont riapre ferite mai del tutto rimarginate. Il deposito in Regione Friuli Venezia Giulia del nuovo ... ilgazzettino.it
Tornare a produrre energia elettrica grazie all'acqua del Vajont A questo punta un progetto il cui esame è cominciato da pochi giorni negli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia. È stata chiesta la costruzione di una centrale di piccole dimensioni ma al tem facebook