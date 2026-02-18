Il turismo sportivo e gli alberghi pieni
Il turismo sportivo a Pisa cresce perché ci sono 400 atleti provenienti da 29 paesi diversi che partecipano a una competizione. Questi atleti portano con sé almeno mille accompagnatori, tra staff e tecnici, che riempiono gli hotel della città. Questi numeri dimostrano come l’evento attiri molte persone, portando movimento e attività nel settore ricettivo locale.
PISA Ventinove nazioni rappresentate e 400 atleti impegnati in pedana che si traducono, sostanzialmente, in oltre mille persone tra staff tecnici e accompagnatori di altro tipo che riempiranno gli alberghi cittadini. La Coppa del Mondo di scherma paralimpica è anche turismo sportivo e ricadute economiche significative sul territorio. Sono almeno 4 gli hotel interamente prenotati dal Pisascherma per ospitare gli addetrti ai lavori riversando nelle casse del settore turistico una somma che sfiora i 100 mila euro. Sono i numeri empirici, snocciolati dagli organizzatori della manifestazione. "Da anni siamo una garanzia anche sotto questo aspetto - ammette il presidente del Pisascherma, Giovanni Calabrò - e dimostriamo come eventi di questo genere non abbiano solo una grande rilevanza sportiva, ma anche in termini di ricadute economiche e sociali, senza contare il fatto che per quattro giorni presentiamo Pisa al mondo intero". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Effetto Olimpiadi sul turismo: è bassa stagione, ma alberghi e B&b quasi pieniNonostante sia ancora bassa stagione, gli alberghi e i B&B di Bergamo registrano un’affluenza sorprendente.
Turismo, svolta in Capitanata: diminuiscono gli alberghi, in forte crescita gli affitti breviIn provincia di Foggia, il settore turistico sta vivendo una significativa trasformazione, con una diminuzione degli hotel tradizionali e una crescita degli affitti brevi.
BOLIQUEIME - Exploring Hidden Gems in Algarve Towns!
Argomenti discussi: Turismo sportivo in Italia: strategie, mercati e AI. Una partita tutta da giocare.; Il turismo sportivo e gli alberghi pieni; BIT e Olimpiadi Invernali 2026: tutti pazzi per il turismo sportivo; Pescare Show 2026: IEG raddoppia a Rimini, il turismo sportivo punta ai 12 miliardi.
BIT e Olimpiadi Invernali 2026: tutti pazzi per il turismo sportivoQuest’anno la Borsa Internazionale del Turismo coincide con i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Non soltanto il capoluogo lombardo è al centro del mondo, ma è anche protagonista ... siviaggia.it
Umbria, sport e salute per il turismo contemporaneoLa Regione Umbria si presenta alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo con una proposta ampia, coerente e fortemente identitaria, costruita attorno ai temi del benessere, dello sport, della spiritu ... iltamtam.it
BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2026: il turismo sportivo al centro del confronto nel panel “Le vie dello sport”. In occasione della BIT 2026, il panel “Le vie dello sport” ha offerto l’opportunità per una riflessione sullo stato del turismo sportivo in I facebook