Il turismo sportivo a Pisa cresce perché ci sono 400 atleti provenienti da 29 paesi diversi che partecipano a una competizione. Questi atleti portano con sé almeno mille accompagnatori, tra staff e tecnici, che riempiono gli hotel della città. Questi numeri dimostrano come l’evento attiri molte persone, portando movimento e attività nel settore ricettivo locale.

PISA Ventinove nazioni rappresentate e 400 atleti impegnati in pedana che si traducono, sostanzialmente, in oltre mille persone tra staff tecnici e accompagnatori di altro tipo che riempiranno gli alberghi cittadini. La Coppa del Mondo di scherma paralimpica è anche turismo sportivo e ricadute economiche significative sul territorio. Sono almeno 4 gli hotel interamente prenotati dal Pisascherma per ospitare gli addetrti ai lavori riversando nelle casse del settore turistico una somma che sfiora i 100 mila euro. Sono i numeri empirici, snocciolati dagli organizzatori della manifestazione. "Da anni siamo una garanzia anche sotto questo aspetto - ammette il presidente del Pisascherma, Giovanni Calabrò - e dimostriamo come eventi di questo genere non abbiano solo una grande rilevanza sportiva, ma anche in termini di ricadute economiche e sociali, senza contare il fatto che per quattro giorni presentiamo Pisa al mondo intero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il turismo sportivo e gli alberghi pieni

