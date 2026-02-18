Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio ha lasciato il pubblico senza parole, grazie a partite emozionanti e sorprese inattese. Quattro squadre si sfidano con intensità, regalando agli spettatori momenti di grande spettacolo. La competizione, che si svolge a Pechino, sta attirando l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il meglio dell'hockey su ghiaccio è qui, alle Olimpiadi invernali 2026, anche grazie al ritorno delle superstar della NHL per la prima volta da Sochi 2014. Fino al 22 febbraio il pubblico potrà ammirare dal vivo nei due impianti milanesi Ice Hockey Arena e Santa Giulia i migliori giocatori al mondo. Ma per chi non avesse trovato i biglietti, nessun problema. Dove vedere in streaming e in tv tutte le gare di hockey su ghiaccio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio potrebbe essere il migliore di tutti i tempi

Olimpiadi 2026, ecco la nuova arena dell'hockey su ghiaccio a Milano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.