Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio potrebbe essere il migliore di tutti i tempi
Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio ha lasciato il pubblico senza parole, grazie a partite emozionanti e sorprese inattese. Quattro squadre si sfidano con intensità, regalando agli spettatori momenti di grande spettacolo. La competizione, che si svolge a Pechino, sta attirando l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo.
Il meglio dell'hockey su ghiaccio è qui, alle Olimpiadi invernali 2026, anche grazie al ritorno delle superstar della NHL per la prima volta da Sochi 2014. Fino al 22 febbraio il pubblico potrà ammirare dal vivo nei due impianti milanesi Ice Hockey Arena e Santa Giulia i migliori giocatori al mondo. Ma per chi non avesse trovato i biglietti, nessun problema. Dove vedere in streaming e in tv tutte le gare di hockey su ghiaccio.
Olimpiadi 2026, ecco la nuova arena dell'hockey su ghiaccio a Milano
Argomenti discussi: Il torneo olimpico di hockey è tornato rilevante; Italia - Svizzera di hockey maschile alle Olimpiadi: Quando gioca, programma e dove vedere i playoff; Hockey femminile e maschile alle Olimpiadi: come funziona la classifica dei gironi e chi passa il turno?; Dove vedere tutte le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026 in streaming e in tv, a partire dall'Italia oggi contro la Finlandia.
Il torneo olimpico di hockey è tornato rilevanteÈ iniziato mercoledì il torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio, l’unico sport di squadra tra quelli presenti alle Olimpiadi invernali. Questo torneo è molto atteso per due ragioni: quella più ... ilpost.it
Ticker-Olimpiadi 2026 Curling: gli elvetici arrivano in semifinale - Hockey: la Svizzera qualificata ai quartiCon il nostro live ticker vi teniamo aggiornati sugli eventi e sui risultati più importanti della giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche su ciò che capita al di fuori dei risultati s ... bluewin.ch
La truppa di Jalonen parte male e non riesce più a rientrare nel match di spareggio con gli elvetici, inanellando il quarto ko nel torneo olimpico e chiudendo qui la sua avventura facebook
Nel programma della loro visita: Torneo femminile di curling allo Stadio Olimpico del Ghiaccio con incontri tra l'Italia e la Cina, l'Inghilterra e il Canada, e la Svizzera contro il Giappone. x.com