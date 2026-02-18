Il tentato rapimento della bambina al centro commerciale di Bergamo | l’interrogatorio del 47enne e l’assenza di spiegazioni La difesa ora pensa alla perizia
Un uomo romeno di 47 anni, arrestato a Bergamo per aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, ha spiegato poco durante l’interrogatorio di ieri. Con l’aiuto di un interprete, ha ripetuto poche parole in italiano e non ha fornito dettagli sulla sua condotta. La sua difesa ora valuta di affidarsi a una perizia psichiatrica per capire meglio il suo stato mentale. La scena si è svolta nel tribunale di Bergamo, dove il giudice ha deciso di convalidare l’arresto. La bambina si trovava nel centro commerciale insieme alla madre quando l’uomo si è avvicinato con atteggiamento sosp
Bergamo, 18 febbraio 2026 – Aiutato da un interprete, visto che a stento mastica qualche parola in italiano, il romeno di 47 anni, incensurato, arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima, una bimba di un anno e mezzo, e lesioni aggravate, ieri mattina ha parlato davanti al gip Michele Ravelli, nell’interrogatorio di convalida. Assistito dall’avvocato Erica Pasinetti, il 47enne, che al momento del fermo da parte degli agenti aveva un passaporto regolare e pochi euro, avrebbe raccontato di essere a Bergamo dal 2 febbraio, poco più di due settimane. Non ha una dimora (come ha spiegato anche in questura sabato dopo l’arresto), non si appoggia a connazionali che vivono a Bergamo, pare che abbia passato le notti in posti di fortuna, arrangiandosi in qualche modo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tentato rapimento al supermercato, martedì l’interrogatorio del 47enneMartedì si terrà l'interrogatorio di un uomo di 47 anni, arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato sabato scorso.
Bergamo, il video del tentato rapimento di una bambina in un supermercatoA Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo nel supermercato, e le telecamere hanno catturato i momenti dell’episodio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bergamo, i genitori della bimba aggredita al supermercato: Quei secondi di terrore, pensavamo le facesse del male. Ha il gesso, ora sorride; La mamma: L’ha presa per le gambe sollevandola, io l’ho tenuta per il tronco. Matteo l’ha bloccato; Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne; Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video.
Tentato rapimento a Bergamo, il padre della bimba al Tg1: «Salvata con l'istinto»«Mi sono reso conto che l'istinto dell'uomo, vedere in pericolo la propria figlia è stato dura e la reazioni immediate». Il padre della bimba che ha rischiato di ... ilmattino.it
I genitori della bimba che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato a Bergamo: Molto scossiLa mamma e il papà della bimba, vittima di un tentato rapimento in un supermercato di Bergamo, hanno lasciato i primi commenti su quanto accaduto e raccontano ... fanpage.it
Tentato rapimento a Bergamo. Il problema è per tutti noi, con soggetti del genere liberi di circolare. facebook
Tentato rapimento a Bergamo, i genitori della bambina: "Abbiamo avuto paura" #bergamo x.com