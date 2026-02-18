Il tentato rapimento della bambina al centro commerciale di Bergamo | l’interrogatorio del 47enne e l’assenza di spiegazioni La difesa ora pensa alla perizia

Un uomo romeno di 47 anni, arrestato a Bergamo per aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, ha spiegato poco durante l’interrogatorio di ieri. Con l’aiuto di un interprete, ha ripetuto poche parole in italiano e non ha fornito dettagli sulla sua condotta. La sua difesa ora valuta di affidarsi a una perizia psichiatrica per capire meglio il suo stato mentale. La scena si è svolta nel tribunale di Bergamo, dove il giudice ha deciso di convalidare l’arresto. La bambina si trovava nel centro commerciale insieme alla madre quando l’uomo si è avvicinato con atteggiamento sosp

Bergamo, 18 febbraio 2026 – Aiutato da un interprete, visto che a stento mastica qualche parola in italiano, il romeno di 47 anni, incensurato, arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima, una bimba di un anno e mezzo, e lesioni aggravate, ieri mattina ha parlato davanti al gip Michele Ravelli, nell’interrogatorio di convalida. Assistito dall’avvocato Erica Pasinetti, il 47enne, che al momento del fermo da parte degli agenti aveva un passaporto regolare e pochi euro, avrebbe raccontato di essere a Bergamo dal 2 febbraio, poco più di due settimane. Non ha una dimora (come ha spiegato anche in questura sabato dopo l’arresto), non si appoggia a connazionali che vivono a Bergamo, pare che abbia passato le notti in posti di fortuna, arrangiandosi in qualche modo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

