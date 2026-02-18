Il piccolo ricoverato al Monaldi di Napoli ha subito un trapianto di cuore a dicembre, ma ora si valuta un nuovo intervento. I medici hanno deciso di riunirsi oggi per discutere le condizioni del bambino e le possibili soluzioni. Tra i fattori considerati ci sono il peso, le analisi del sangue e le caratteristiche del suo corpo. La decisione dipende anche dai risultati di alcuni test recenti, tra cui le analisi sul gruppo sanguigno e la funzione cardiaca. Gli specialisti si preparano a decidere sulla strada migliore da seguire.

Ci sono alcuni nodi sul tavolo degli esperti che oggi dovranno prendere una decisione in merito al trapianto del cuoricino al piccolo ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo che a dicembre gli è stato trapiantato un cuore "bruciato". Si tratta del tempo trascorso in lista d'attesa d'urgenza, del peso corporeo e della compatibilità del gruppo sanguigno. A pesare è però innanzitutto la condizione generale in cui versa a circa due mesi dal primo intervento e dopo il lungo periodo di circolazione extracorporea Ecmo cui è stato sottoposto. Gli esperti che si riuniranno oggi a Napoli dovranno dunque valutare vari elementi, a partire innanzitutto dal quadro clinico del piccolo e dalla sua compatibilità con l'esecuzione dell'intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tempo, il peso, il gruppo sanguigno

Il tempo, il peso, il gruppo sanguigno: ecco i nodi decisivi per la decisione sul trapiantoIl team medico del Monaldi di Napoli ha deciso di valutare attentamente vari fattori prima di procedere con il nuovo trapianto del cuore al bambino ricoverato, tra cui il peso, il gruppo sanguigno e le condizioni di salute.

Spalletti su Osimhen e Icardi: «Hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Osimhen sfonda le porte, Icardi è uno dei migliori finalizzatori che ho avuto»Luciano Spalletti parla dei suoi attaccanti, Osimhen e Icardi.

Teoria Monetaria Moderna, Dieta del Gruppo Sanguigno, Ricerche di Corrado Malanga (Correlazione).

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.