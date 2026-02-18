Il Teatro Vessicchio di Cardito pronto per gli spettacoli del Sannazaro

Dopo l’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro di via Chiaia, il Teatro Vessicchio di Cardito si prepara ad accogliere gli spettacoli programmati. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire, ma nel frattempo la direzione del Vessicchio ha deciso di intervenire rapidamente, offrendo la propria struttura come soluzione temporanea. La proposta mira a garantire la continuità degli eventi senza interruzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina e ora si aspetta l’approvazione delle autorità.

All'indomani dell'incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro di via Chiaia, arriva una prima proposta concreta per evitare lo stop del cartellone. La Città Metropolitana di Napoli mette a disposizione il nuovo Teatro comunale di Cardito per ospitare gli spettacoli già programmati, in attesa della ricostruzione della storica sala napoletana. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, che è anche sindaco di Cardito. L'idea è semplice: garantire una sede alternativa agli artisti e alle maestranze rimaste senza palcoscenico dopo il rogo di ieri, così da non interrompere le attività.