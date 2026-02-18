Il Teatro Sannazaro | Tentiamo di mantenere vivo questo sogno

Il Teatro Sannazaro, simbolo di cultura a Napoli, è stato colpito da un incendio che ha devastato il palcoscenico in poche ore. La famiglia che gestisce il teatro da oltre cinquant’anni si impegna ora a ricostruire e a mantenere vivo il sogno di un luogo di spettacolo. I proprietari raccontano di aver investito passione e fatica per preservare questa tradizione, nonostante le difficoltà. La speranza è di riaccendere presto le luci e riaprire le porte al pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “È dal 1969 che la nostra famiglia, con sacrificio, amore e dedizione, ha tenuto in vita, con vivo splendore, la ‘bomboniera di Chiaia’, andata in fumo in poche ore. In attesa di scoprirne le cause, ringraziamo innanzitutto il nostro pubblico, che ci ha permesso di mantenere vivo questo sogno. Ringraziamo inoltre i colleghi che, da tutta Italia, ci hanno dimostrato la loro vicinanza e l’intera cittadinanza, che ci ha manifestato affetto come solo il popolo napoletano sa fare. Al momento il nostro dolore è talmente forte da renderci difficile persino rispondere a una telefonata o a un messaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Teatro Sannazaro: “Tentiamo di mantenere vivo questo sogno” Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, struttura distrutta: “Danni ingenti, resta poco del teatro”Un incendio ha devastato questa mattina il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni ingenti alla struttura. Teatro La Fenice di Venezia al fianco del Teatro Sannazaro di Napoli: “Dalle ceneri si può rinascere”Il Teatro La Fenice di Venezia invia un messaggio di solidarietà al Teatro Sannazaro di Napoli, colpito dal fuoco che lo ha danneggiato a causa di un incidente avvenuto la settimana scorsa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: Tornerà a splendere. Oggi il ministro a Napoli. Il Teatro Sannazaro, 'tentiamo di mantenere vivo questo sogno'È dal 1969 che la nostra famiglia, con sacrificio, amore e dedizione, ha tenuto in vita, con vivo splendore, la 'bomboniera di Chiaia', andata in fumo in poche ore. (ANSA) ... ansa.it Incendio al teatro Sannazaro, la proposta a Giuli: «Dedichiamo parte ricavi di Sanremo»Di primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. ilmattino.it Questo è ciò che resta del teatro Sannazaro. Quasi 180 anni di storia ridotti in fumo ferraglia e cenere. Quando un teatro si ferma non è come una panineria o come uno di quei cazzo di ristorantini che spopolano nei vicoletti che fanno cibo di merda, pagato ta facebook Il Teatro #Sannazaro distrutto da un incendio, "bruciato un pezzo di #Napoli . Il sindaco #Manfredi: è una ferita per tutta la città x.com