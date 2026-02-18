Il successo del Premio Internazionale Voucher a Palazzo Biandrà

Il Premio Internazionale Voucher a Palazzo Biandrà ha attirato numerose figure di spicco e rappresentanti ufficiali. La manifestazione, svoltasi nel cuore della città, ha celebrato il talento italiano in vari settori, tra cui arte, sport e tecnologia. Durante l’evento, sono stati consegnati riconoscimenti a professionisti e giovani promettenti, mentre il pubblico ha partecipato attivamente con entusiasmo. La serata si è conclusa con un momento di festa, lasciando un ricordo vivace tra i presenti. L’appuntamento si ripete anche quest’anno, con l’obiettivo di valorizzare il meglio del nostro paese.

. Grandi personalità e istituzioni si riuniscono per onorare il talento italiano tra cultura, sport e innovazione territoriale. Il cuore di Milano ha ospitato, tra le mura storiche di Palazzo Biandrà, la sesta edizione del Premio Internazionale Voucher. Questa kermesse celebra i talenti del turismo, del cinema, della moda, della musica e della comunicazione. I fondatori Anna Di Maria e Paky Arcella hanno scelto la sede dei consulenti di Banca Mediolanum per accogliere gli ospiti. Il maestro Michele Affidato, orafo di fama internazionale, ha forgiato i trofei con la maestria tipica del made in Italy.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Premio Internazionale Voucher: la VI edizione a MilanoA Milano si è aperta la sesta edizione del Premio Internazionale Voucher. Il Palazzo del Pegaso diventa spazio d’arte: in mostra le arti visive del Premio FirenzeIl Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, apre le sue porte alle arti visive del XLII Premio Firenze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premio Panzini, Lazzarini bellariese dell’anno: Il successo? Un traguardo, non l’epilogo; RISULTATI RECORD FERRARI 2025: UN SUCCESSO CHE DEVE APPARTENERE A TUTTI I LAVORATORI, NON SOLO AI DIPENDENTI DIRETTI; Ferrari chiude il 2025 in corsa, ricavi a 7 miliardi e premi record ai lavoratori; Premio Ursula Grohmann. Le donne e le discipline Stem. Fiction Rai, Can Yaman beffa Luca Argentero e Lino Guanciale: il successo (sorprendente) di SandokanLa serie con Can Yaman nei panni della ‘tigre della Malesia’ si aggiudica il Premio Biagio Agnes: la super-produzione premia Rai Fiction e Lux Vide ... libero.it Premio Panzini, Lazzarini bellariese dell’anno: Il successo? Un traguardo, non l’epilogoIl fisico 36enne ha ricevuto la massima onorificenza cittadina: Questo riconoscimento è una grande soddisfazione personale ... msn.com 3^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “DIVINAMENTE DONNA”, AL LUCANO GIANPIERO BENEDETTO IL 1° PREMIO EX-AEQUO SEZIONE NARRATIVA CON “IL SOGNO DI UNA BAMBINA” facebook