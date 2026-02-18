Il sogno sotto canestro Micah dagli Usa al Golfo | Qui paesaggi bellissimi

Micah Schnyders ha lasciato gli Stati Uniti per giocare a basket in Italia, attratto dai paesaggi spettacolari del Golfo dei Poeti. Il giovane di 24 anni, ex Eastern Michigan University, descrive con entusiasmo la sua esperienza tra le onde e le colline liguri, dove si sente già a casa dopo sei mesi. La sua decisione di trasferirsi nel campionato di serie C maschile ha portato una ventata di energia alla squadra di Lerici.

Dal Michigan al Golfo dei Poeti inseguendo un sogno nel mondo del basket. Da 6 mesi in Italia Micah Schnyders, 24enne ’guardia’ ex Eastern Michigan University, si dice soddsfatto della scelta di sorvolare l’oceano per giocare nella Landini Lerici, nel campionato di C maschile. Allora, Micah come va questa esperienza? "Per me questa è la prima volta all’estero: poteva essere molto difficile invece sto passando sopra la lontananza da casa in tutta disinvoltura. Merito della bellezza di questo posto e del suo clima, della sua gente, dei miei compagni di squadra, stessi tecnici e dirigenti. Sono stato fortunato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sogno sotto canestro. Micah dagli Usa al Golfo: "Qui paesaggi bellissimi" "Due giorni bellissimi: un onore essere qui"Alfonso Cuarón, regista messicano premiato con quattro Oscar, ha trascorso due giorni a Rimini, esprimendo il suo entusiasmo e il suo amore per la città. Leggi anche: Thierry Breton bandito dagli Usa: ‘la UE è sotto attacco’ Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il sogno sotto canestro. Micah dagli Usa al Golfo: Qui paesaggi bellissimi; Un'ottima Apu si arrende nel finale, sconfitta in casa della Virtus; Basket: Serata da sogno al PalaCosta. Una grande OraSì si impone contro Caserta e vince 77-74; Roseto basket, è fatta per Canka. Il sogno ora resta Harrison. GRAZIE TROFEO N5ITALIA !!! Sono stati due fantastici anni insieme ... di quelli da portare nel cuore Quando a Giugno del 2024 Dedo ci ha chiamato a far le interviste della N5, Lui ci ha chiamato a vivere un sogno. Un sogno vissuto coi ragazzi della N5 ne facebook