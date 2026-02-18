IL SOCIO Iris, ore 21.15. Con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn. Regia di Sydney Pollack. Produzione Usa 1993. Durata: 2 ore e 34 minuti LA TRAMA Un avvocato alle prime armi viene preso come socio in un rinomato studio di Menphis. Tanta grazia per un neolaureato è piuttosto sospetta. Ed infatti c'è del losco. Lo studio è legato con una cosca mafiosa che usa sopprimere i soci che sgarrano. PERCHÈ VEDERLO Perché raccoglie tutta la tensione e gli interrogativi del romanzo di John Grisham. Cruise non sfigura in mezzo a un cast di vecchie volpi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Il socio", tutta la tensione del romanzo di John Grisham

