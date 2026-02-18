Il simpatico Kinder cerca una famiglia

Il cane Kinder, noto per il suo carattere amichevole, cerca una famiglia che possa accoglierlo. È un animale giocherellone e socievole, che si adatta facilmente a diverse situazioni, sia in spiaggia che in montagna. Kinder si affeziona rapidamente alle persone e adora stare in compagnia. Con il suo pelo morbido e il sorriso sempre sul volto, si fa subito voler bene. Chi desidera adottarlo può contattare il canile per conoscere il suo temperamento di persona.

È un segugino di taglia contenuta. Nonostante le sue “dimensioni”, Kinder è carico di allegria contagiosa Kinder è un cane che, già dal nome, esprime simpatia. Bello e divertente, è un cagnolone che ama la compagnia, non importa se sia al mare o in montagna. Lui adora ogni circostanza, dalla comoda poltrona a un pomeriggio al bar. Sa sempre come riempire la giornata, non far sentire solo nessuno. È un segugino di taglia contenuta. Nonostante le sue “dimensioni”, Kinder è carico di allegria contagiosa. Di sicuro è un cane che ama stare all’aria aperta, che ama correre e giocare, non adatto a chi fa una vita sedentaria.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Simpatico e affettuoso, Pippo cerca casa e una famiglia che lo ami davveroPippo, un dolce e affettuoso cane di 7 anni, cerca una famiglia che possa donargli amore e attenzioni.

Otto cani adottabili in cerca di una famiglia, un nuovo inizio per chi cerca compagnia e affetto.Otto cani cercano una famiglia.

Alice and Dad Catch a Fish Together and Argue Who Gets It! | Cute Family Fun for Kids

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.