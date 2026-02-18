Il Sannazaro dopo l'incendio | 60 sfollati un milione subito Ma la ricostruzione sarà lunga

Il teatro Sannazaro è stato colpito da un incendio che ha costretto 60 persone a lasciare le loro case. La causa dell’incendio non è ancora chiara, ma si indaga sulle possibili responsabilità. La Regione, il Governo e il Comune hanno già annunciato un intervento di un milione di euro per aiutare gli sfollati. Tuttavia, la ricostruzione del teatro richiederà molto tempo e risorse. Le autorità stanno definendo i primi passi per riparare i danni e rassicurano i cittadini.

